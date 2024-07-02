Сергей Лазарев поделился трогательным видео с 6-летней дочерью Аней. Об этом стало известно из соцсетей артиста.

Певец Сергей Лазарев выложил видео, как он расплетает афро-косички своей дочери Анне. На кадрах певец жалуется, что спустя четыре дня девочка перехотела носить косички, поэтому ему приходится возвращать прежнюю прическу. Маленькая Аня пытается помочь отцу, но он останавливает ее и заявляет, что справится с этим сам.

«Папа может! Спустя четыре дня ребенок перехотел косички! Сижу расплетаю! Дай Бог здоровья парикмахеру, который так туго и хорошо их заплел. А вы чем занимаетесь на ночь глядя?» — прокомментировал видео Лазарев.

Напомним, Сергей Лазарев воспитывает двух детей: сына Никиту и дочь Аню. Последние несколько недель певец проводит на отдыхе в Турции.

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