«Меня уже похоронили»: Сергей Лазарев резко высказался о распространившихся о нем слухах

Недавно певец Сергей Лазарев вместе с сыном Никитой и дочерью Анной улетел в Турцию, однако он признался, что отдых омрачился распространившимися о нем слухами. В личном блоге исполнитель хита «Это все она» заявил, что его возмутила ложная информация о нем в соцсетях, передает Kp.ru.

Артист обнаружил в Сети новость о своей свадьбе. В качестве подтверждения прилагались кадры, на которых можно было увидеть кольцо на его безымянном пальце и снимок, где он якобы делает предложение возлюбленной. Сергей Лазарев был возмущен распространению фейка о себе и решил развеять все возникшие в СМИ слухи.

«Меня на этих фото нет! Кольцо с клипа „Снег в океане“. Этот фейк ходит по сети уже года 3! И его продолжает кто-то распространять. Смотрим клип „Снег в океане“ и высматриваем в кадре одинаковые кольца у меня и у героини», — заявил певец.

Сергей Лазарев также призвал пользователей Сети не верить всему, о чем пишут в СМИ. Артист добавил, что иногда доходит до того, что его начинают «хоронить».

«Прекращаем верить всему, что пишут в громких заголовках! Меня уже в некоторых пабликах похоронили пару раз! Это прям намеренная акция против», — отметил Сергей Лазарев.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев рассказал, в чем ограничивает своих детей.