«Нужно время»: объявившая о паузе в карьере Ирина Дубцова рассказала, когда вернется к концертам

Певица Ирина Дубцова недавно объявила о том, что собирается взять паузу в концертной деятельности после теракта в «Крокус Сити Холле». Тогда многие заговорили о том, что она в принципе хочет завершить карьеру. Однако это оказалось не так. Артистка заявила, что вернется на сцену спустя 40 дней после трагедии.

22 марта в концертном зале Красногорска произошло вооруженное нападение террористов, в ходе которого погибло свыше 140 человек. Убийство людей было совершено перед выступлением группы «Пикник». После произошедшего многие отечественные звезды стали переносить или отменять свои концерты. Ходили даже слухи, что исполнители в принципе теперь боятся выходить на сцену.

Много разговоров было и вокруг Ирины Дубцовой, которая, как и ее коллеги, взяла паузу. Но, как оказалось, окончательно завершать карьеру певица и не собиралась. Она вышла на связь с поклонниками и попросила их не верить СМИ, которые публикуют недостоверную информацию.

«Мне сейчас, как и многим моим коллегам, нужно время, я вернусь к выступлениям, когда пройдет 40 дней с момента трагедии», - сообщила артистка в соцсетях.

Ранее свои слова о перерыве в творчестве объяснил и певец Сергей Лазарев.