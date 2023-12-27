Сергей Лазарев нашел важным высказаться о здоровье 47-летнего Николая Баскова

Певец Сергей Лазарев жестко пошутил о здоровье коллеги по сцене Николая Баскова. Артисты решили подержать тренд на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова и спели отрывок из хита Хабиба «Ягодка-малинка», сидя на корточках.

При этом Басков не сразу смог принять требуемую позу, так как тесный костюм помешал ему сесть. В итоге «натуральный блондин» начал падать и едва удержался на ногах. В этот момент Лазарев не смог сдержаться и громко рассмеялся. В шутку он призвал Баскова больше не пытаться сесть на корточки из-за риска вообще не встать.

«На утро после того, как за ночь посмотрел все серии сериала «Слово пацана», — приводит слова Лазарева портал 7Дней.Ru.

Ранее мы писали, что телеканал «Точка ТВ» оштрафовали на миллион рублей за показ клипа Баскова на песню «Странник». Таганский районный суд Москвы решил, что в клипе есть «признаки романтического межличностного отношения» между «лирическим героем» и другим мужчиной.