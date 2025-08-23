Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева поцеловались перед журналистами

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева поцеловались на красной дорожке музыкального конкурса «Новая волна» в Казани.

Исполнитель хита «В самое сердце» вышел к журналистам в классическом костюме серого цвета и светлой рубашке без галстука. Лера выбрала вечерний наряд: голубой жакет с полуоткрытыми плечами и расклешенную юбку в пол. Образ она дополнила массивным колье. Видеоролик опубликовал Telegram-канал RocketMag.

Ведущие «Новой волны», не стесняясь флиртовали друг с другом перед представителями СМИ. Один из журналистов выкрикнул: «Горько!», после чего Лазарев приобнял Кудрявцеву за талию и поцеловал в щеку. Лера при этом сначала отстранилась, а после продолжила играть роль и улыбаться.

Напомним, Лазарев и Кудрявцева состояли в отношениях и расстались в 2012 году. Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, однако недавно она пожаловалась, что муж страдает от алкогольной зависимости.

Ранее Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили перепалку на сцене, развеселив зрителей «Новой волны». Знаменитости много вспоминали о своем романе и расставании. Телеведущая в шутку отметила, что была молодая и глупая, поэтому считала Лазарева красивым. В ответ певец назвал ее «Медузой Горгоной».