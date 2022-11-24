Сергей Лавров о творчестве поп-короля: «Киркоров сам себе приделал это звание»

В последнее время имя Филиппа Киркорова связано только со скандалами. Поп-король уже меньше привлекает внимание своим творчеством, зато его громкие реплики разлетаются по соцсетям. Многие считают, что сейчас артист популярен благодаря выяснениям отношений с Наргиз, Викторией Боней и журналистами.

Недавно исполнитель вышел на сцену в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Он шокировал зрителей своим внешним видом, но собрал только негативные комментарии. Поклонники все чаще вспоминают о другом певце, который действительно умел эпатировать публику. Это – Валерий Леонтьев!

Исполнитель хита «Казанова» редко радует слушателей своим творчеством, но звезда все равно остается очень популярным. Некоторые уверены, если бы Леонтьев вернулся на сцену, то побил бы все рекорды Киркорова, только в хорошем смысле. Так считает продюсер Сергей Лавров.

«У него всегда потрясающее шоу, в отличие от многих звезд, включая поп-короля Филиппа Киркорова, который сам приделал себе это звание. Первые инновации появились у Леонтьева. Он собирал залы даже в те месяцы, когда на других артистов не ходили», – поделился продюсер с журналистами.

Пользователи Сети согласны с его утверждением. Они отмечают, что в последнее время слышат о Киркорове только как о скандалисте. А Леонтьев не привлекал к себе внимание подобными способами.

Недавно Лолита заявила, что Филипп Бедросович вышел на сцену в ее прозрачном комбинезоне.