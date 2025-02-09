Сергей Гармаш впервые вышел в свет с 18-летним сыном: подробности

Народный артист Сергей Гармаш в этом году отметит 42-летие совместной жизни с Инной Тимофеевой. У супругов есть двое детей — 36-летняя Дарья и 18-летний Иван. Звезда «Чебурашки» впервые вышел в свет с наследником.

Отец и сын появились на вручении премии «Золотой орел». Иван специально для выхода в свет надел рубашку, классический костюм и туфли. Невооруженным взглядом видно, что Гармаш гордится своим наследником.

Иван признается, что не хочет идти по стопам отца. Юноша собирается в дальнейшем посвятить себя языкам.

«Душа лежит ко многому, но обучаюсь языкам и переводоведению. Корейский, английский знаю», — рассказал он в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Сын 66-летнего артиста поступил в Московский лингвистический университет, где за год обучения нужно отдавать 400 тыс. рублей. Но Иван учится на бюджете: ЕГЭ по английскому он сдал на 100 баллов.

Сергей Гармаш стал отцом во второй раз, когда ему «стукнуло» 48 лет. Актер следил за беременной женой, чтобы она лишний раз не перегружалась, слушала классическую музыку. Наследник, по словам актера, «снял с них возраст», супруги почувствовали себя гораздо моложе.

Ранее Сергей Гармаш стал лицом крупного банка и заработал на рекламе около 100 миллионов рублей. Многие поклонники обвинили его в продажности, однако актер оправдался и заявил, что съемки в рекламе едва ли не единственная возможность заработать приличную сумму.