Сергей Галанин высказался о Борисе Гребенщикове*: «Человеку без близких людей и родной земли плохо»

Солист рок-коллектива «СерьГа» Сергей Галанин высказался о коллеге Борисе Гребенщикове*(Признан иноагентом на территории РФ), который предпочел покинуть Россию. По словам музыканта, ему в эмиграции плохо, так как человек не может жить без близких и родной земли.

На днях лидеру «Машины времени» исполнилось 70 лет. В честь этого события о нем вспомнил Галанин. Как выяснилось, он относится к Гребенщикову* не с ненавистью, а с сожалением, так как ему кажется, что за границей он страдает. Сергей признался, что у Бориса наверняка сейчас «душевная загвоздка», поэтому он желает ему только здоровья.

«Не все дорогие люди рядом с ним, он их покинул — в этом вся беда. Человеку без близких людей и родной земли плохо, потому что именно они дают сил», - отметил артист в беседе с изданием «Абзац».

Напомним, что Борис Гребенщиков* эмигрировал в прошлом году. Он дал ряд интервью, в которых четко обозначил свою политическую позицию и враждебность к России. Более того, как-то он даже назвал соотечественников «психически больными фашистами».

Ранее Борис Гребенщиков* рассказал, почему не сможет вернуться в Россию.

*(Признан иноагентом на территории РФ)