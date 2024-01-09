Сергей Галанин назвал заявление «кормившего» СССР Макаревича* более скромным, чем у Вайкуле

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал утверждение солиста «Машины времени» Андрея Макаревича* (Признан иноагентом на территории России), что в советское время он и его коллектив «содержали» весь «Росконцерт».

«Машина времени» была популярна, но «Росконцерт» содержали разные группы, которые приносили большие деньги. Кроме него была группа Стаса Намина, «Весёлые ребята», Юрий Антонов», – подчеркнул музыкант в беседе с порталом Абзац.

Галанин отметил, что Макаревич* был не единственным рокером, который работал на государственное предприятие. При этом он признал, что участники «Машины времени» в перестройку перешли на легальные рельсы и стали зарабатывать деньги официально одними из первых.

Комментируя слова Макаревича*, лидер группы «СерьГа» также вспомнил о «кормилице СССР» певице Лайме Вайкуле. В шутку Галанин отметил, что заявление уехавшего из России музыканта вышло «более скромным».

Ранее Макаревич* заявил, что группа «Машина времени» приносила стране доход «как средний величины советский завод». При этом он отметил, что сами музыканты получали по 10-20 рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России