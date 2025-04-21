Сергей Дроботенко сфотографировался с сильно исхудавшей Региной Дубовицкой

Юморист Сергей Дроботенко впервые за долгое время показал Регину Дубовицкую. На снимке с коллегами ведущая «Аншлага» была сильно исхудавшей, из-за чего пользователи заговорили о ее проблемах со здоровьем.

Дубовицкая сейчас довольно редко появляется на публике, тем не менее, в 82 года она продолжает активно работать. Недавно же она встретилась с друзьями — Сергеем Дроботенко, Геннадием Ветровым и Еленой Воробей. Они вместе сфотографировались и поделились кадром в социальных сетях. Несмотря на то, что Регина Дубовицкая выглядела не так, как раньше, Дроботенко заверил – все хорошо.

«Уже тапочки в тон жакету. Уже щечки под цвет тапочек. Уже звучит вопрос, заставлявший неоднократно просыпаться по ночам в холодном поту: "А ты номер новый сделал?". На душе хорошо», - поделился Сергей.

Напомним, что в последний раз Регина Дубовицкая появлялась на публике в феврале. Она посетила светское мероприятие и встревожила поклонников болезненным внешним видом. Однако никаких комментариев по поводу своего здоровья звезда не давала.

Ранее Регина Дубовицкая рассказала, как поцеловалась с Михаилом Задорновым.