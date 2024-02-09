Регина Дубовицкая рассказала о поцелуе с юмористом Михаилом Задорновым, об этом она призналась в шоу «Судьба человека».

В гости к Борису Корчевникову пришла бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая. В какой-то момент телеведущий начал вспоминать коллег юмористки, которых она взяла под свое крыло в телепрограмму. Одним из них был Михаил Задорнов.

Корчевников прочитал отрывок из книги сатирика, в которой он вспоминал о поцелуе с Дубовицкой.

«Мы целовались с Регинкой. Гуляли-гуляли, потом дождь загнал нас в телефонную будку. Я был женат, она замужем, но у нас были сильные романтические симпатии, и они вылились в одноразовый поцелуй и многоразовое творчество…» — процитировал книгу он.

Однако юмористка заявила, что не помнит такого. По ее словам, часть этой истории просто выдумка.

«К этой телефонной будке подбежал маленький котенок. И я этого котенка взяла. Это было на самом деле. А все остальное — это кто-то придумал», — объяснила Дубовицкая.

Ранее мы писали о том, что Светлана Рожкова раскрыла угрозы Дубовицкой увольнением из «Аншлага» из-за худобы.