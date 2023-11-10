Сергей Бурунов заявил, что постеснялся подойти к Костомарову на светской премии, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Перенесший ампутацию Роман Костомаров продолжает активную реабилитацию — он не только занимается специальными упражнениями, но и посещает светские мероприятия. Так, накануне его заметили в компании с женой на премии журнала ОК!

Были на мероприятии в тот вечер и другие знаменитости. Среди них — актер Сергей Бурунов. На следующий день после премии он признался, что постеснялся подойти к Костомарову, хотя и сильно уважает его.

«Подвиг Романа не только в том, что он возвращается к своей профессии, возвращается на лед, а еще в том, что это видно нам, людям без особых проблем, но вечно причитающим о невзгодах. Это невероятно духоподъемная история. Я постеснялся вчера подойти и высказать свое восхищение», — объяснил он.

То, что пришлось пережить Костомарову актер сравнил с подвигом летчика Маресьева, который после потери стоп вернулся в авиацию.

Ранее мы писали о том, что Оксана Домнина покормила мужа Романа Костомарова с ложечки на премии журнала.