Сергей Бурунов теперь в Fix Price: что известно о новой работе популярного актера

Сергей Бурунов является одним из самых успешных актеров отечественного кинематографа. Артист известен зрителям по ролям в проектах «Полицейский с рублевки», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы» и многим другим. Также Бурунов является официальным голосом Леонардо Ди Каприо в России. К тому же его слышит каждый заядлый путешественник, предпочитающий авиаперелеты, ведь Сергей приветствует пассажиров на борту самолетов компании «Победа». Но новый год для актера стал поворотным, и его карьера претерпела большие изменения.

Стало известно, что с 2023 года Сергей Бурунов становится новым амбассадором крупной сети магазинов низких цен Fix Price. Он теперь будет задействован в рекламной кампании бренда вместо Сергея Светлакова. Об этом сообщила директор департамента маркетинга торговой сети Виктория Смирнова.

По словам Смирновой, было проведено масштабное исследование российской аудитории, в ходе которого удалось установить, что Сергей Бурунов у подавляющего числа зрителей вызывает положительные эмоции. В новой рекламной кампании с ним будет показываться то, что в Fix Price делать покупки не только выгодно, но и увлекательно.

Уже сейчас ролики с Сергеем Буруновым можно увидеть на некоторых федеральных каналах, а также в социальных сетях и других онлайн-площадках.

Ранее на ТВ произошел масштабный скандал с участием Ларисы Гузеевой.