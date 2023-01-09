«Женщины быстро устают от секса»: передача с участием Гузеевой вызвала крупный скандал на ТВ

Лариса Гузеева вновь оказалась в центре скандала. Так, телеведущая появилась в эфире «Первого» канала в передаче, посвященной теме секса. Знаменитость на всю страну заявила, что все женщины имитируют оргазм. После этого в Сети поднялось бурное обсуждение, поскольку программа была показана в Рождество, светлый праздник для православных людей.

Своим недовольством поделился и Вячеслав Манучаров. В Telegram-канале мужчина написал разгромный пост, в котором раскритиковал работу ТВ. Знаменитость настаивает на срочной смене руководства телеканала. По мнению Манучарова, все происходящее в эфире называется агонией. Вячеслав заявил, что россияне не заслужили в разгар Рождества провокационной передачи с участием Гузеевой.

К слову, фолловеры поддержали мнение Вячеслава и сообщили об отказе от просмотра телевизора.

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