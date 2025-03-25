Актер Сергей Бурунов вспомнил, как расплакался в магазине из-за выходного

Артисты порой работают без выходных, сутками снимаясь в фильмах. Из-за этого представители киноиндустрии ценят каждую свободную минуту. Звезда «Полицейского в Рублевке» Сергей Бурунов вспомнил, как однажды расплакался в магазине в свой выходной.

Продолжительные съемки в разных проектах вызвали у Сергея бессонницу. Порой артист забывал о реальности и жил будто в «Матрице».

Однажды 48-летний Бурунов расплакался прямо в магазине. Артист настолько был впечатлен, что у него наконец-то выходной.

«Помню, у меня был выходной: я пошёл в магазин, зашёл туда и… заплакал. Потому что у меня выходной! Целых два дня отдыха!», — рассказал он в шоу Dreamcast в VK Видео.

Со временем артист начал намного бережнее относиться к своему здоровью. Бурунов продолжает активно сниматься, но специально выделяет время на отдых — он любит побыть дома один в тишине и позаниматься бытовыми делами.

Сергей посоветовал тщательно соблюдать режим труда, сна и отдыха. Он отметил, что хороший сон очень важен для организма.

Ранее Бурунов признался, что хочет в дальнейшем стать отцом. Он планирует завести здоровую семью.