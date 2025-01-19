Сергей Боярский раскрыл возраст своих младших детей. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь!».

В конце 2024 года стало известно о том, что у сына Михаила Боярского Сергея родилось двое детей. Причем это случилось с новой избранницей. Сам Сергей Боярский ничего не рассказывал о детях, но на этот раз приоткрыл завесу тайны.

«Они просто малыши — Сережа и Миша. У нас стоит задача повышения демографии. Я, как человек ответственный, выполняю. Папа очень рад, что в нашей семье столько прекрасных разветвлений и чудесных продолжений нашей фамилии», — заявил он.

По словам сына Михаила Боярского, одному из сыновей исполнилось четыре года, а другому — меньше года.

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