«Называют меня бабником»: Максим Дунаевский вспомнил о многочисленных романах с женщинами

Максим Дунаевский рассказал про личную жизнь и отношения с женщинами.

Композитор всегда славился различными слухами, связанными с любовными интригами, так он был в браке уже восемь раз. Однако и сам Дунаевский никогда не скрывал своей любвеобильности. Однако, по словам артиста, он никогда не использовал девушек в своих личных целях.

Максим Исаакович рассказал, что из-за его многочисленных отношений с женщинами его знакомые много раз осуждали за это. Именно по этой причине он иногда слышит не самые приятные слова в свой адрес. По словам композитора, ему пришлось пройти долгий путь, чтобы встретиться с той самой.

«⁠Называют меня бабником. Но бабник мечется и редко женится. Я женился и брал ответственность. Уверен на 100 процентов, что наконец-то нашел свое счастье — Аллу. Я шел к этой любви, последней любви… Кто-то сразу находит свою половинку, кто-то ищет долго», — рассказал он в беседе с изданием StarHit.

Также Дунаевский подчеркнул, что его единственным другом, не осуждающим его романы, оказался актер Михаил Боярский, который всегда принимал его отношения.

«Друзья пытались понять причины моих женитьб и разводов. Исключением был Михаил Боярский. Он вежливо знакомился с каждой моей женой, общался и никогда не вникал в личную жизнь», — заявил артист.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская раскрыла правду о состоянии отца.