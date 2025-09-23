Сергей Безруков заявил, что не вступает в конфликты с режиссерами. Об этом сообщает Kp.ru.

Актер Сергей Безруков назвал себя бесконфликтным человеком — он рассказал, что не ругался с режиссерами на съемочных площадках.

«У меня никогда в жизни не было конфликтов с режиссерами — я бы сказал, что я вообще актер довольно бесконфликтный. Вот разве что не снялся в „Викинге“… Но даже тогда все прошло очень мирно», — заявил он.

Рассказывая о «Викинге» Безруков вспомнил, что пытался несколько раз пробоваться на роль князя Ярополка, но режиссер искал другого артиста. В итоге поработать в этой картине Безрукову не удалось.

«Я, честно говоря, не жалею о несыгранных ролях: просто оборачиваюсь и понимаю, что за то время, которое потратил бы на них, сыграл несколько других ролей, замечательных и любимых», — добавил он.

