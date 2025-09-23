Сергей Безруков рассказал, верит ли в судьбу

Актер Сергей Безруков рассказал, что с возрастом стал верить в судьбу. Своих студентов он призывает всегда быть готовыми к любому шансу.

Безруков посетил премьеру драмы «Август», которая выходит в прокат 25 сентября. Артист исполнил в фильме главную роль. Перед показом он рассказал, верит ли в судьбу.

«Во-первых, с возрастом все-таки начинаешь на все смотреть немножко со стороны. А во-вторых, сейчас уже понимаешь, что просто существует судьба», - сказал Безруков. Слова актера приводит Kp.ru.

Артист вспомнил, как оказался в проекте «Годунов», хотя сначала его не было в списках. Важную роль здесь сыграл Станислав Говорухин, который настоял на утверждении Безрукова на роль. По словам актера, они виделись с режиссером только один раз в аэропорту и тогда Говорухин похвалил звезду за фильм «Бригада» и назвал «замечательной работой».

По мнению актера, нельзя полагаться в жизни на удачу – артистам всегда стоит быть готовыми к шансу. Безруков размышляет: иногда можно «костьми лечь», но больших проектов и кинорежиссеров не будет.

«Поэтому я и говорю студентам: «Друзья мои, будьте готовы к судьбе», – сказал актер.

Ранее он делился, что после выхода фильма «Бригада» появилась возможность выбирать роли.