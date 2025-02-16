Сергей Безруков разбил бутылку об голову во время урока в школе. Об этом стало известно из соцсетей.

Актер Сергей Безруков опубликовал на своей страничке видео урока, который он провел в одной из российских школ. На нем артист рассказывает о своей профессии и заодно показывает трюк с разбиванием бутылки об голову. По словам Безрукова, это абсолютно безопасно, ведь реквизит сделан из сахарного стекла.

На следующих кадрах оператор разбивает бутылку об голову Безрукова прямо в школьном классе.

«Как вы понимаете, этот трюк состоит из двух частей. Самое главное не только удар, но еще и правильно отыграть», — рассказал он.

Безруков добавил, что провел урок в классе, где учится его 8-летняя дочь Мария.

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