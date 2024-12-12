«Горжусь»: Сергей Безруков пришел на премию с женой Анной Матисон

Актер Сергей Безруков посетил премию издания Peopletalk с женой – режиссером Анной Матисон. Это их первый за долгое время совместный выход.

Церемония вручения премии проходила 11 декабря в Доме Пашкова. Народный артист и его супруга позировали фотографам: Безруков был в черном костюме и белой рубашке, Матисон выбрала также черный костюм с укороченным жакетом и брюками. Волосы уложила назад, на лице был естественный макияж.

Анна стала режиссером года за сериал «Плевако» в ежегодной премии «Герои Peopletalk».

«Горжусь женой. Рад, что мои мысли синхронизировались с мнением издания», - написал Безруков в соцсетях под фото улыбающейся супруги.

Напомним, пара жената с 2016 года. В семье растут двое сыновей и дочь.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Безрукова Ирина получила предложение выйти замуж от 35-летнего продюсера.