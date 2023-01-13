Сергей Безруков проговорился, что вынужден задействовать в спектаклях уборщиц

Актер, режиссер и сценарист Сергей Безруков поздравил с днем рождения Московский Губернский театр, в котором работает художественным руководителем. В поздравительной речи он обмолвился, что вынужден задействовать на сцене даже уборщиц.

Безруков заявил, что «в этом году не хотелось создавать пышный праздник», но он не мог не поблагодарить коллег: от артистов до сотрудников административных служб и отделов.

По признанию Безрукова, люди являются «главным достоянием театра». В таком «огромном живом организме у каждого сотрудника – наиважнейшая роль», продолжил худрук.

«Даже наши дорогие уборщицы бывают на сцене не только после спектакля, а еще играют в постановке «Рождество, мистерия, бал», - сообщил Безруков.

Он добавил, что ему «невероятно повезло» с коллегами – в коллективе «только искренние, добрые, отзывчивые и по-настоящему душевные люди». Для Безрукова работать в такой команде «одно удовольствие».

Ранее актер заявлял о намерении усыновить ребенка.