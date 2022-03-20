Сергей Безруков заявил о намерении усыновить ребенка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон уже шесть лет счастливы в браке и воспитывают троих общих детей: Марию, Степана и младшего Василия. От предыдущих отношений с актрисой Кристиной Смирновой у артиста есть еще сын Иван и дочь Александра.
Звезда сериала «Бригада» не намерен останавливаться на достигнутом и планирует стать отцом еще минимум один раз. Об этом супруги рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Много лет артист помогает различным благотворительным фондам. В их числе один из столичных детских домов. Именно любовь и общение с детьми-сиротами сподвигли Безрукова и Матисон на решение об усыновлении.
Младший ребенок звезд, сын Василий, появился в семье только летом прошлого года. Поэтому пара планирует немного подождать и приступить к усыновлению, когда старшие дети подрастут. Для того чтобы они смогли полностью посвятить себя новому члену семьи.
Напомним, что Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году, сразу после развода артиста с Ириной Безруковой.
Фото: Instagram, Global Look Press