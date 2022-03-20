Сергей Безруков заявил о намерении усыновить ребенка

Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон уже шесть лет счастливы в браке и воспитывают троих общих детей: Марию, Степана и младшего Василия. От предыдущих отношений с актрисой Кристиной Смирновой у артиста есть еще сын Иван и дочь Александра.

Звезда сериала «Бригада» не намерен останавливаться на достигнутом и планирует стать отцом еще минимум один раз. Об этом супруги рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.