Сергей Безруков прилюдно обнял и поцеловал экс-супругу Ирину после сообщения о воссоединении
Сергей Безруков не смог сдержать чувств и поцеловал бывшую жену Ирину на глазах у публики.
Фото: Starface.ru
Только недавно Ирина Безрукова делилась своими переживаниями в эфире популярной программы, а сейчас весело улыбается рядом с бывшим мужем Сергеем. В Сети появились кадры, на которых бывшие возлюбленные позируют вместе и обнимаются. А в какой-то момент актер даже целует свою экс-избранницу.
Сейчас артистка работает в Губернском театре под руководством Безрукова. С недавнего времени они вместе задействованы в спектакле «Репетиция банкета». Ирина показала кадры с репетиции. Ирина неожиданно исполнила роль уборщицы.
«Вчера состоялась премьера спектакля. Режиссер — Сергей Витальевич Безруков. И пока фотографии и видео хорошего качества с этого важного для меня события еще не прислали, покажу вам немного закулисья. К слову, до второго акта некоторые зрители меня даже не узнали. Актерское перевоплощение, оно такое. Мы этого специально добивались. В общем, шалость удалась», — поделилась актриса.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
На новых кадрах бывшие супруги очень тепло общались и обнимались. Сергей даже поцеловал Ирину в щеку. Поклонники отметили, что они прекрасно смотрятся вместе.
«Как приятно видеть вас вместе! С любимыми не расставайтесь», «Ирина, вас было не узнать!», «Вы прекрасны в любой роли!», «Мои любимые актеры!», «Как жаль, что вы давно не вместе, и у каждого из вас своя жизнь!» — пишут в комментариях.
Напомним, что артистка была в браке со звездой сериала «Бригада» целых 15 лет. Но она так и не смогла родить ему ребенка. После громкого разрыва и слухов об изменах Безруков нашел счастье со сценаристом Анной Матисон. У них трое детей.