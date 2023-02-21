Сергей Безруков прилюдно обнял и поцеловал экс-супругу Ирину после сообщения о воссоединении

Только недавно Ирина Безрукова делилась своими переживаниями в эфире популярной программы, а сейчас весело улыбается рядом с бывшим мужем Сергеем. В Сети появились кадры, на которых бывшие возлюбленные позируют вместе и обнимаются. А в какой-то момент актер даже целует свою экс-избранницу.

Сейчас артистка работает в Губернском театре под руководством Безрукова. С недавнего времени они вместе задействованы в спектакле «Репетиция банкета». Ирина показала кадры с репетиции. Ирина неожиданно исполнила роль уборщицы.

«Вчера состоялась премьера спектакля. Режиссер — Сергей Витальевич Безруков. И пока фотографии и видео хорошего качества с этого важного для меня события еще не прислали, покажу вам немного закулисья. К слову, до второго акта некоторые зрители меня даже не узнали. Актерское перевоплощение, оно такое. Мы этого специально добивались. В общем, шалость удалась», — поделилась актриса.