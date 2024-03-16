Сергей Безруков прилетел в Иркутск и проголосовал на выборах президента России

Народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах президента в Иркутске. Он посетил избирательный участок, расположенный в школе №11, в которой учился знаменитый пианист Денис Мацуев.

Как пояснил Безруков, Иркутск для него не чужой город. Его жена, режиссер Анна Матисон родом из Сибири.

«Моя жена Аня Матисон из Иркутска, так что и мои дети сибиряки наполовину. Для них Иркутск тоже родной город», — приводит слова звезды сериала «Бригада» газета «Известия».

Он также пояснил, что участок для голосования выбрал не случайно. По словам Безрукова, он давно знаком с выпускником этой школы, музыкантом Мацуевым.

Сергей Безруков приехал в Иркутск для участия в Большом детском фестивале, в рамках которого состоится специальная программа «ЭХО БДФ — Приангарье».

Выборы президента России начались 15 марта и продолжатся до 20:00 17 марта. В первый день явка избирателей превысила 38%. При этом более 80% заявившихся проголосовали дистанционно.

Ранее певец и композитор Юрий Антонов посетил избирательный участок и заявил, что выборы – это большой государственный праздник, поэтому важно участвовать в них.