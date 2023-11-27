«Работает на сумасшедшей энергетике»: Безруков рассказал об опыте работы с Машковым

Известный актер Сергей Безруков рассказал об опыте работы с народным артистом России, художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым в честь его дня рождения. Слова артиста приводит mk.ru.

Как признался Безруков, еще будучи студентом, он с восторгом наблюдал за тем, как Машков исполнял роль Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина». Позднее, по его словам, он завидовал Евгению Миронову, Сергею Беляеву, Ольге Блок-Миримской и другим артистам, которые в период студенчества имели возможность играть в спектакле Машкова «Звездный час по местному времени».

Позднее у Безрукова и всего мужского состава курса Табакова все-таки появилась возможность поучаствовать в еще одной постановке под руководством Машкова - «Страстях по Бумбарашу».

«Володя всегда просил работать на репетициях в полную силу. Не признавал никакой «полноги» и просил актеров репетировать со стопроцентной отдачей, чтобы он мог проверить, насколько энергетический заряд артиста соответствует его замыслу», - вспомнил актер.

Безруков подчеркнул, что сам Машков также всегда «работает на сумасшедшей энергетике», требуя аналогичной отдачи от остальных.

Ранее бывшая супруга Владимира Машкова высказалась о его сложных отношениях с дочерью.