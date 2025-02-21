Сергей Белоголовцев приступил к работе после новостей об инсульте и параличе

Актер Сергей Белоголовцев сообщил, что приступил к работе после больницы. При этом некоторое время назад сообщалось, что шоумен столкнулся с проблемами, связанными с инсультом.

О состоянии ведущего узнал ТАСС.

Белоголовцев рассказал изданию, что его самочувствие «прекрасно».

«Меня выписали давно. Еще две недели назад. Я уже приступил к работе», - признался Белоголовцев.

Ранее в феврале сообщалось, что актер отменил спектакли. Причиной стал якобы паралич после инсульта, а из-за болезни шоумен оказался прикован к инвалидной коляске.

Говорилось, что у Белоголовцева наблюдаются слабость и непослушание тела, паралич левых рук и ног. Передвигается актер с помощью родных. Сам Белоголовцев утверждал, что все хорошо и он работает над новой передачей. Представитель артиста опроверг это и заявил, что состояние не позволяет актеру участвовать в постановках.