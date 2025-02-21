Сергей Белоголовцев приступил к работе после новостей об инсульте и параличе
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Актер Сергей Белоголовцев сообщил, что приступил к работе после больницы. При этом некоторое время назад сообщалось, что шоумен столкнулся с проблемами, связанными с инсультом.
О состоянии ведущего узнал ТАСС.
Белоголовцев рассказал изданию, что его самочувствие «прекрасно».
«Меня выписали давно. Еще две недели назад. Я уже приступил к работе», - признался Белоголовцев.
Ранее в феврале сообщалось, что актер отменил спектакли. Причиной стал якобы паралич после инсульта, а из-за болезни шоумен оказался прикован к инвалидной коляске.
Говорилось, что у Белоголовцева наблюдаются слабость и непослушание тела, паралич левых рук и ног. Передвигается актер с помощью родных. Сам Белоголовцев утверждал, что все хорошо и он работает над новой передачей. Представитель артиста опроверг это и заявил, что состояние не позволяет актеру участвовать в постановках.