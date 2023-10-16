Сергей Астахов сообщил, что новорожденный ребенок выгнал его из кровати избранницы. Актер поделился откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Осенью 2023 года звезда фильма «Королев» стал отцом во второй раз. Виктория Савкеева родила от Астахова сына. В эфире передачи артист рассказал, как изменилась его жизнь после рождения малыша.

Ведущая шоу обратила внимание на уставший вид Сергея. Актер не стал отрицать, что за минувший месяц его график сильно изменился. По словам Астахова, прошлая ночь была бессонной. «Всю ночь меняли подгузники. Все как у людей», — цитирует The Voice высказывание Сергея из передачи.

Артист сообщил, что после рождения сына он перестал спать в одной кровати с возлюбленной. «Он спит с мамой, а я на полу. Да, он меня выгнал», — пошутил Сергей.

Как выяснилось, Астахов решил спать отдельно ради безопасности ребенка. Звездный отец боится, что во сне он случайно заденет сына.

Ранее Сергей Астахов объяснил, почему не женится на своей возлюбленной. Подробности смотрите в этой статье.