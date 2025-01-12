Серьезный удар: умершая актриса Добровольская оставила дочь-инвалида

Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет после борьбы с раком. У актрисы осталось четверо детей — трое из них уже взрослые, но младшей дочери звезды 15 лет. Девочка тяжело больна: из-за болезни Пертеса она испытывает постоянные боли и не может ходить.

В 2009 году Евгения вышла замуж за кинооператора Дмитрия Мананникова, который младше ее на 13 лет. В том же году Добровольская вновь обрела счастье материнства, став матерью дочки Анастасии. Тогда звезде было уже 44 года, и она считала появление малышки на свет настоящим чудом.

Однако в семь лет Насте диагностировали болезнь Пертеса — тяжелое заболевание тазобедренного сустава, вызванное нарушением притока крови к головке бедренной кости. Из-за болей девочка не могла ходить, но Евгения делала все возможное, чтобы помочь наследнице, пишет «7Дней.ru».

В 2022 году Добровольская развелась с супругом. Теперь неизвестно, возьмет ли он на себя заботу о дочке. Народная артистка была трижды замужем. В студенческие годы ее супругом был Вячеслав Баранов, которому она родила сына Степана. В 1990 году Добровольская вступила в брак с Михаилом Ефремовым, у пары появился сын Николай. Также у Евгении есть сын Ян от актера Ярослава Бойко.

Ранее актриса Виктория Тарасова предположила, что Евгения не выдержала слишком напряженного графика съемок. Из-за этого сильно пострадало ее здоровье.