«Серьезные проблемы с голосом, не может петь»: Елену Ваенгу призвали пройти обследование из-за болезни

Певица Елена Ваенга, рискующая потерять голос из-за серьезного заболевания, должна пройти полное обследование организма. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила врач-фониатр Федерального медико-биологического агентства России Юлия Кривых.

Исполнительница хита «Курю» продолжает активно гастролировать, несмотря на перенесенные ларингит и фарингит. По информации источников, 48-летняя Елена Ваенга до сих пор испытывает трудности с голосом. По мнению врача, артистке необходимо пройти полное обследование организма, чтобы исключить вероятность возникновения осложнений.

«Когда у человека серьезные проблемы с голосом, он совсем петь не может. Если она периодически выступает, значит, наблюдается у врача и соблюдает все рекомендации. Сейчас мы можем сказать, что вряд ли Елена потеряет голос. Но если она часто болеет, это может свидетельствовать о недугах, не связанных с гортанью. Это могут быть проблемы с ЖКТ или иммунной системой. Проблем может быть много. Лучше пройти полное обследование, заняться защитой организма», — отметила Юлия Кривых.

Напомним, Елена Ваенга впервые пожаловалась на проблемы со здоровьем в июле этого года — у нее обнаружили ларингит и фарингит. Тогда певица отменила запланированные концерты и сообщила, что прошла лечение с использованием капельниц, но оно не помогло в полной мере.

Ранее сообщалось о том, что Елена Ваенга рискует потерять голос из-за гастролей и корпоративов за 9 млн рублей.