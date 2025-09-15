Елена Ваенга рискует потерять голос из-за гастролей и корпоративов за 9 млн руб.

Певица Елена Ваенга отказывается отменять гастрольный тур, несмотря на угрозу потери голоса.

Как пишет Telegram-канал Mash, недавно исполнительница хита «Снова стою одна» перенесла ларингит и фарингит и не смогла полноценно восстановиться после болезни.

В сентябре у Ваенги запланировано 20 концертов в разных городах России, при этом петь под фонограмму исполнительница категорически отказывается.

Муж Ваенги Роман Садырбаев объяснил невозможность отменить гастрольный тур, который продлится до марта следующего года, взятыми ранее обязательствами.

Кроме того, Елену часто приглашают на частные мероприятия – за часовое шоу она зарабатывает 9 миллионов рублей, один из которых уходит команде из 17 человек.

При этом, согласно райдеру, никто не гарантирует, что концерт состоится — все зависит от состояния и усталости певицы.

