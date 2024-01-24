passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 января 2024, 17:34
1 мин.

«Серьезное испытание»: Сергею Безрукову тяжело далась одна из последних ролей

Сергей Безруков не стал скрывать, что ему тяжело далась роль в фильме «Воздух».
«Серьезное испытание»: Сергею Безрукову тяжело далась одна из последних ролей

© Starface.ru

Актер Сергей Безруков назвал «серьезной картиной» военную драму «Воздух», в которой исполнил роль командира летного полка. По словам артиста, эмоционально эта роль ему далась тяжело.

Комментарий Безрукова приводит Пятый канал.

«Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он — командир летного полка, а посылать в бой еще не обученных — это очень тяжело… Поэтому эмоционально было очень тяжело реагировать…», - сказал Безруков.

Премьера фильма состоялась 16 января в киноцентре «Октябрь». Безруков прибыл на нее с женой, режиссером Анной Матисон. Супруга актера выбрала прозрачную кофту для выхода в свет.

Напомним, картина «Воздух» описывает события Великой Отечественной войны. Для борьбы с противником в смешанный авиационный полк прислали подразделение летчиц, которые в череде воздушных схваток доказывают, что не хуже мужчин.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия Караева
Теги:
Сергей Безруков
роль
фильм
Новости партнеров
О чем говорят