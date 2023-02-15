Серьезная онкология: что известно о состоянии 71-летнего отца Александра Овечкина

Сегодня стало известно, что хоккеист Александр Овечкин экстренно вылетел из США в Россию из-за болезни отца. Сам спортсмен комментировать ситуацию отказывается, однако СМИ удалось выяснить, что сейчас происходит с 71-летним Михаилом Викторовичем.

По данным издания MK.RU, Овечкина-старшего госпитализировали несколько дней назад в онкологический институт им. Герцена. Ему диагностировали злокачественное образование сигмовидной кишки. Медики отмечают, что подобное заболевание часто встречается у пожилых мужчин из-за неправильного питания и низкой физической активности.

О том, как себя чувствует отец хоккеиста, информации мало. Известно, что врачи делают все возможное, чтобы помочь ему, однако ситуация сложная. В 2014 году Михаил Викторович перенес сердечный приступ. Тогда его удалось спасти. В больнице у него заподозрили отслоение аорты, но, к счастью, опасения не подтвердились. В противном случае это могло привести к летальному исходу.

Узнав об ухудшении состояния здоровья отца, Александр Овечкин незамедлительно вылетел в Россию, оставив в США жену и двух маленьких сыновей. Сейчас звезда хоккея находится вместе с Михаилом Викторовичем.

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