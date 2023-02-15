Перенес стресс: только из-за этого решения медиков у Костомарова вновь поднялась температура

За последние сутки состояние Романа Костомарова резко ухудшилось. Поговаривают, Олимпийский чемпион вновь не может самостоятельно дышать, поэтому его ввели в искусственную кому. Кроме того, по сообщению Пятого канала, ночью у мужчины опять поднялась высокая температура. Поклонники фигуриста бьют тревогу от беспокойства за него. Кажется, на этот раз медицинские сотрудники нашли объяснение подобному состоянию Романа.

Появилось предположение, что все ухудшения возникли на фоне стресса от перенесенной ампутации кистей.

Напомним, 10 января спортсмена госпитализировали с пневмонией. С тех пор Олимпийский чемпион отчаянно борется с недугом за свою жизнь, и пока он проигрывает: известно, что ему пришлось отрезать конечности, иначе некроз продолжал бы прогрессировать.

Редакция Passion.ru желает Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления!

Ранее появились новые подробности о самочувствии Романа Костомарова. Что на данный момент беспокоит врачей - читайте в этой статье.