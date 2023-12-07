«Сережа, я люблю тебя»: Анастасия Волочкова обратилась к Лазареву после скандала с фото

Бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что простила певца Сергея Лазарева, отказавшегося от совместной фотографии с ней на красной дорожке премии «Золотой граммофон».

Танцовщица подчеркнула, что обратила внимание на инцидент, но это не испортит их с Лазаревым дружбу. По словам Волочковой, они так часто встречаются на различных мероприятиях, поэтому нет никакой надобности в совместных фотографиях.

«Сережа, я тебя люблю!» – приводит Утро.ру слова экс-балерины.

Она также отметила, что обожает творчество Лазарева и считает его грандиозным артистом.

На прошедшей премии «Золотой граммофон» во время прохода звезд по красной дорожке Анастасия Волочкова попросила сфотографироваться с Сергеем Лазаревым, однако он отказал ей. Удивленная знаменитость после этого случая заявила, что считает его поступок некрасивым.

Ранее телеведущая Алена Водонаева выступила с критикой певца Сергея Лазарева, который отказался делать совместное фото с Волочковой. Она пожелала артисту быть «более великодушным» человеком и не забывать, что обычная фотография может стать для кого-то настоящей поддержкой.