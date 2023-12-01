«Неуважительно»: Водонаева обратилась к Лазареву после скандала с Волочковой

Известная телеведущая Алена Водонаева выступила с критикой певца Сергея Лазарева, который отказался делать совместное фото с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом пишет «Экспресс газета».

«С одной стороны, я Лазарева понимаю - не хочет, чтобы их совместные фотографии с Настей гуляли по Интернету, но уж слишком бестактно и неуважительно это было с его стороны», - сказала артистка.

Водонаева отметила, что любой человек, взявший на себя роль артиста, обязан выполнять ее достойно и правильно. В частности, по мнению телеведущей, артист обязан фотографироваться, если посещает какое-либо публичное мероприятие. Она добавила, что желает Лазареву быть «более великодушным» человеком и не забывать, что обычная фотография может стать для кого-то настоящей поддержкой.

Ранее Анастасия Волочкова обматерила Сергея Лазарева после его поведения на красной дорожке. Танцовщица отметила, что музыкант избегает ее уже не в первый раз.