«Сережа, ты молодой»: экс-солистка «Ленинграда» поделилась впечатлениями от альбома Шнурова и Инстасамки

Певица Инстасамка не стала постоянно солисткой группы «Ленинград», сообщил певец Сергей Шнуров после выхода их нового альбома, пишет ТАСС. Бывшая вокалистка коллектива Алиса Вокс поделилась впечатлениями от прослушивания.

По мнению Алисы Вокс, в альбоме «нет единого стиля». Певица заметила, что у Шнурова не было задачи омоложения своего образа. Вокс напомнила артисту: «Сережа, ты молодой! … Ты не старик, ты в самом соку».

Трек «За деньги нет» экс-солистка «Ленинграда» назвала «абсолютно бронебойной штукой». Она сравнила трек с песней «Лабутены».

Вокс назвала альбом хорошим с точки зрения инфоповода.

«Хороший ли он с точки зрения музыки – узнаем. Если люди это расхватают на цитаты, значит, сработало», - сообщила она НСН.

Вокс порадовалась, что у Шнурова «начинает возрождаться творчество».

Ранее сообщалось, что в Сети раскритиковали совместный альбом Шнурова и Инстасамки.