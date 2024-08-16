«Сердюков, ты где?»: Ксения Бородина поймала букет невесты на свадьбе

41-летняя ведущая Ксения Бородина поймала букет на свадьбе. Блогер обрадовалась, а ее возлюбленному Николаю Сердюкову стали намекать на свадьбу.

Бородина разместила видео, как ловит букет, на своей странице в соцсетях. Ведущая очень обрадовалась, что букет достался именно ей.

Участник свадьбы после этого обратился к Николаю со словами: «Сердюков, ты где? У тебя какие-то планы выросли. Что-то нарисуется скоро».

Другая участница торжества написала у себя в соцсетях, что ждет приглашения на свадьбу Бородиной и Сердюкова. «Поздравляю», - обратилась она к возлюбленному Бородиной.

Ранее бывшая теща Николая заявила, что тот оскорбил и унизил ее после развода дочери, а также настроил против матери.