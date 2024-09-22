Сердечный приступ: музыкант Борис Гребенщиков* госпитализирован в Ницце
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Музыкант Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) находится в больнице Ниццы.
О госпитализации лидера рок-группы «Аквариум» в соцсетях сообщил журналист Артемий Троицкий** (признан иноагентом на территории РФ).
«БГ* пока в больнице в Ницце, но чувствует себя намного лучше. Улыбается, даже шутит и сам ест. Слава тебе Господи!» — написал он.
Ранее источники Telegram-канала «Осторожно, новости» сообщали о том, что у музыканта проблемы с сердцем. Якобы, у певца случился сердечный приступ.
Из-за проблем со здоровьем 70-летнего Гребенщикова*, пришлось отменить концерт, запланированный на 21 сентября в Ницце. Организаторы заверили зрителей, что деньги за билеты вернутся в течение 14 дней.
Сам музыкант и его команда продолжают хранить молчание и никак не комментируют новости.
Ранее мы писали о том, что Артемий Троицкий** рассказал, почему Пугачеву не признали иноагентом.
*признан иноагентом на территории РФ.