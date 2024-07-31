«Ее трогать боятся»: Артемий Троицкий* рассказал, почему Пугачеву не признали иноагентом

Артемий Троицкий* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что Аллу Пугачеву не признали иноагентом из-за страха. Об этом сообщает «Абзац».

29 июля стало известно, что Минюст отказался признавать Аллу Пугачеву иностранным агентом. В ведомстве ответили на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева. В официальном ответе сказано, что у Минюста нет достаточных сведений о зарубежном финансировании певицы.

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что власти РФ побоялись наделять Примадонну новым статусом.

«Формальных поводов для того, чтобы включить ее в состав иноагентов просто-напросто нет. Алла Борисовна — это слишком монументальная и символическая фигура. Ее трогать боятся», — рассказал он.

Троицкий* заявил, что негативное высказывания в адрес певицы звучат в основном от «борзых» журналистов и депутатов.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева объяснила, почему не вернется на сцену.

*признан иноагентом на территории РФ.