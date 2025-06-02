«Сердечки мои»: жена Петросяна засняла подросших детей на видео
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Жена юмориста Евгения Петросяна в личном блоге опубликовала новое видео, в котором показала подросших детей. В ролике сын и дочь артиста играли друг с другом.
Брухунова довольно редко показывает наследников в социальных сетях. Но недавно она поделилась первыми за долгое время кадрами с ними. Татьяна снимала, как Ваган веселился вместе со своей младшей сестрой Матильдой.
«Сердечки мои», - подписала видео жена Петросяна.
Пользователи Сети отметили, что Матильда сильно подросла. Также поклонники пожелали детям здоровья и крепких отношений.
Напомним, что появление на свет дочери Брухунова долго скрывала. Она рассказала о Матильде уже после того, как она родилась. Однако немногие поверили в то, что Татьяна сама рожала девочку. Дело в том, что никто не видел ее беременной. Впрочем, она отрицает, что обращалась к суррогатной матери.
Ранее Евгений Петросян сделал Татьяне Брухуновой необычный подарок после возвращения из Шанхая.