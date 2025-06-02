«Сердечки мои»: жена Петросяна засняла подросших детей на видео

Жена юмориста Евгения Петросяна в личном блоге опубликовала новое видео, в котором показала подросших детей. В ролике сын и дочь артиста играли друг с другом.

Брухунова довольно редко показывает наследников в социальных сетях. Но недавно она поделилась первыми за долгое время кадрами с ними. Татьяна снимала, как Ваган веселился вместе со своей младшей сестрой Матильдой.

«Сердечки мои», - подписала видео жена Петросяна.

Пользователи Сети отметили, что Матильда сильно подросла. Также поклонники пожелали детям здоровья и крепких отношений.

Напомним, что появление на свет дочери Брухунова долго скрывала. Она рассказала о Матильде уже после того, как она родилась. Однако немногие поверили в то, что Татьяна сама рожала девочку. Дело в том, что никто не видел ее беременной. Впрочем, она отрицает, что обращалась к суррогатной матери.

Ранее Евгений Петросян сделал Татьяне Брухуновой необычный подарок после возвращения из Шанхая.