НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 июня 2025, 09:47
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«Сердечки мои»: жена Петросяна засняла подросших детей на видео

Татьяна Брухунова засняла подросших сына и дочь от 79-летнего Евгения Петросяна.
«Сердечки мои»: жена Петросяна засняла подросших детей на видео

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена юмориста Евгения Петросяна в личном блоге опубликовала новое видео, в котором показала подросших детей. В ролике сын и дочь артиста играли друг с другом.

Брухунова довольно редко показывает наследников в социальных сетях. Но недавно она поделилась первыми за долгое время кадрами с ними. Татьяна снимала, как Ваган веселился вместе со своей младшей сестрой Матильдой.

«Сердечки мои», - подписала видео жена Петросяна.

Пользователи Сети отметили, что Матильда сильно подросла. Также поклонники пожелали детям здоровья и крепких отношений.

Напомним, что появление на свет дочери Брухунова долго скрывала. Она рассказала о Матильде уже после того, как она родилась. Однако немногие поверили в то, что Татьяна сама рожала девочку. Дело в том, что никто не видел ее беременной. Впрочем, она отрицает, что обращалась к суррогатной матери.

Ранее Евгений Петросян сделал Татьяне Брухуновой необычный подарок после возвращения из Шанхая.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Татьяна Брухунова
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