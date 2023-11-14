60-летний актер Александр Домогаров впервые за долгое время появился на публике

Актер Александр Домогаров впервые за долгое время вышел на публику. Он посетил премьеру фильма режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война», ставшего продолжение знаменитой саги о приключениях гардемаринов.

Домогаров исполнил одну из главных ролей в фильме. В широкий прокат картина выйдет 16 ноября.

60-летний актер предстал на красной дорожке в хорошем настроении, он много улыбался и позировал фотографам. Ему также составили компанию актер Дмитрий Харатьян и режиссер Светлана Дружинина.

В кинозале также были замечены актриса Екатерина Стриженова и Анна Шатилова, а также бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.

Последние несколько лет Домогаров ведет закрытый образ жизни, редко появляется на публике и практически не дает интервью, сообщает Lady.Mail.ru.

Ранее мы писали, что Александра Домогарова лишили роли Тартюфа в театре Моссовета. 29 сентября актер должен был явиться на репетицию, но попросил сдвинуть время из-за того, что у него в этот день была постановка в другом месте. Это не понравилось руководству, и они вручили Домогарову предписание, в котором требовали объяснить, где он находился 13 сентября и почему в этот день его не было на работе.