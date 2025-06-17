«Сердце сжимается»: Собчак надеется, что МИД РФ поможет онкобольному ребенку и его семье выбраться из Израиля

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на новость про семейство из РФ с больным ребенком, которое не может покинуть Израиль из-за военного конфликта с Ираном. Телеведущая выразила надежду, что сотрудники МИД сделают все возможное, чтобы не оставить граждан России в беде.

Собчак опубликовала пост в Telegram-канале Кровавая барыня. Ксения написала, что эвакуировать онкобольного ребенка через Египет — невозможно. Все дело в том, что из-за простоя на КПП несовершеннолетний может погибнуть.

«Сердце сжимается, когда читаешь эту новость», — заявила журналистка.

Семья, которая нуждается в экстренной помощи, прилетела в Израиль из Москвы. Родители прибыли в Израиль, чтобы спасти от рака пятилетнюю дочь. Она проходила курс химиотерапии в то время, как по Тель-Авиву прилетели иранские ракеты.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети потребовали от Аллы Пугачевой реакции на атаки Израиля на Иран. Также они предположили, что в это время звезда думает, куда податься дальше.