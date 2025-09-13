«Сердце сжимается»: Марат Башаров рассказал о тайном поклоннике дочери из Лондона

21-летняя дочь Марата Башарова Амели познакомила отца со своим молодым человеком. Девушка встречается с филиппинцем, который живет в Лондоне.

Амели сейчас учится в колледже на художника-аниматора. Ее возлюбленный, по словам артиста, также работает по этой профессии. Молодые люди познакомились в Интернете, а потом девушка захотела прилететь к нему в Лондон. Ведущий «Битвы экстрасенсов» не стал препятствовать дочери и поддержал ее решение.

Однако о свадьбе пока речь не идет. Молодые люди продолжают общаться на расстоянии. Как пояснил артист, его сердце сжимается от осознания того, что Амели вскоре может выйти замуж.

«Конечно, сжимается, я же живой человек, отец. Она — моя кровинушка», — рассказал телеведущий в эфире шоу «Секрет на миллион».

Амели появилась на свет в отношениях знаменитости с Елизаветой Круцко. Помимо этого, у актера есть семилетний сын Марсель, который появился во втором браке с Елизаветой Шевырковой.

Напомним, у ведущего непростые отношения с дочерью. В том году артист угодил в скандал — Амели обвинила отца в пьянстве и призналась, что сбежала от него в Лондон.