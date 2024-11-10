«Сбежала из дома от бухого бати»: дочь Марата Башарова опозорила его перед поклонниками

О пристрастиях Марата Башарова к алкоголю неоднократно писали в СМИ, да и сам артист не скрывал, что порой любит выпить. Старшая дочь артиста Амели видимо устала от пагубного пристрастия отца и пожаловалась подписчикам, как «сбежала от бухого бати».

20-летняя Амели, зная об известности отца, не скрывает события из личной жизни от подписчиков. Накануне она обвинила Башарова в пьянстве.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад», — написала она.

Девушка пояснила, что спала 15 часов, а когда встала, к ней начал приставать пьяный отец. В выражениях Амели не стесняется и активно использует в лексиконе ненормативную лексику.

Дочь звезды также призналась подписчикам, что познакомилась с молодым человеком из Лондона и собирается к нему приехать. Амели на днях назначили собеседование в консульстве по поводу визы.

Как оказалось, Башаров не в курсе планов дочери. Более того, он считает, что ее страничку в соцсетях ведет кто-то другой. Артист также заверил в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, что не читает посты Амели.

Личная жизнь ведущего «Битвы экстрасенсов» сопровождалась различными скандалами. Дочь Амели появилась в отношениях с Елизаветой Круцко, с которой сожительствовал Башаров. В 2014 году он женился на племяннице Эммануила Виторгана Екатерине Архаровой — в том же году женщина с многочисленными травмами попала в больницу, обвинив супруга в домашнем насилии. В 2015 году они развелись, а в 2017 году Марат женился на беременной поклоннице Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя. Шевыркова также обвиняла звезду в избиениях и заявляла, что он сломал ей нос. С ней Башаров развелся в 2019 году.

Ранее Марат Башаров получил более 600 штрафов за ПДД на 273 тысячи рублей.