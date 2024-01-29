«Сердце сжалось»: Станислав Садальский осудил поведение Леры Кудрявцевой

Известный актер Станислав Садальский выступил с критикой телеведущей Леры Кудрявцевой. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Недавно Кудрявцева устроила скандал на шоу «Привет, Андрей!», облив водой гостью передачи. Артистка не смогла сдержать эмоций после истории женщины из Белоруссии, бросившей в молодости своих пятерых детей. На программу Малахова также приехал один из сыновей, который уже простил свою биологическую мать.

Поведение звезды на ТВ вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Одним из артистов, осудивших поступок Кудрявцевой, оказался Садальский.

«Мать встретилась с сыном, а её унизили перед сыном! Но только вы не её оскорбили, а меня как зрителя! Сердце сжалось... А каково было ребенку, который впервые увидел маму?!», - написал актер.

Садальский также принес извинения за поведение телеведущей сыну униженной на «Привет, Андрей!» белоруски и порекомендовал Кудрявцевой обливать водой гостей своих шоу.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что осуждает Леру Кудрявцеву за скандал у Малахова.