«Сердце разрывается»: внучка Стриженова в отчаянии из-за диагноза находящегося в реанимации сына

Внучка Олега Стриженова рассказала о диагнозе находящегося в реанимации сына. Александра пожаловалась на состояние Алана в личном блоге.

В день похорон Олега Стриженова сын Александры попал в реанимацию. По словам звездной мамы, наследник не ест уже 6 дней и постоянно спит. За время, проведенное в больнице, мальчику сделали пункцию спинного мозга и КТ. Ему назначили антибиотики, но «лучше не становится».

«У Алана диагнозы: грипп B, острая кишечная недостаточность. И они, вроде бы, не такие страшные, но осложняются нашим диагнозом — адреногенитальный синдром», — высказалась внучка Стриженова.

По словам Александры, ей запретили лечь в больницу вместе с сыном. С ним сейчас находится супруг.

Стриженова заявила, что и сама плохо себя чувствует. Однако, в первую очередь, она переживает за Алана и за будущего ребенка.

«В первую очередь, я боюсь за Алана. А во вторую — за ребенка внутри меня. Если у меня тоже грипп B, это не очень хорошо. Мне запретили ложиться с ним в реанимацию — с ним Паша, а я гнию дома, и мое сердце разрывается... Всю ночь молилась. Дедушку просила помочь», — резюмировала она.

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