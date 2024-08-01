«Сердце просто разрывается»: солистка «Тутси» Ярославская сообщила о тяжелой утрате

Певица Леся Ярославская пережила потерю близкого человека. У солистки группы «Тутси» умерла любимая бабушка, и артистке пришлось сразу выступать на сцене после того, как она узнала печальную новость.

В этом году коллективу исполнилось 20 лет. В честь юбилея его солистки воссоединились после длительного перерыва и выпустили трек «Терпи, дорогая». Каждой из участниц группы песня напомнила о непростых временах.

У Леси Ярославской трек ассоциируется со смертью любимой бабушки Майи. Родственницы певицы не стало, когда артистке нужно было выходить на сцену. Исполнительница собрала в кулак всю силу воли, чтобы никто не догадался, что она чувствует.

«Отрабатываю программу, а в этот момент сердце просто разрывается на миллиарды маленьких и очень острых осколков, и дико больно. Но люди, которые купили билеты, совершенно ни при чем», — цитирует артистку StarHit.

Леся призналась, что в какие-то моменты жизни действительно говорила себе фразу: «Терпи, дорогая».

Артистка столкнулась с такой ситуацией не первый раз. О кончине еще одного родственника знаменитость узнала перед полетом из Нью-Йорка в Сан-Франциско — на руках мужа Ярославской умер свекр. Супругу пришлось самому справляться с потерей, пока жена находилась за тысячи километров. И в тот же вечер Лесе нужно было выйти на сцене — это потребовало колоссальных усилий от исполнительницы.

Ранее известный телеведущий и режиссер Александр Стриженов рассказал, что не может комментировать новость о смерти матери — народной артистки России Любови Стриженовой.