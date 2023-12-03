93-летний актер Иван Краско решил жениться на своей 29-летней сиделке

Актер Иван Краско в свои 93 года решился на очередные перемены в личной жизни. Он признался, что хочет официально зарегистрировать брак со своей 29-летней сиделкой Дарьей Пашковой и дать ей свою фамилию.

«Она будет Краско, всё будет на месте», — заявил Иван Иванович в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Молодая сиделка везде сопровождает народного артиста, но сама не дает никаких комментариев. Родственники Краско считают, что их связывают только рабочие отношения. Дочь пожилого актера Дарья с иронией восприняла близость отца с сиделкой.

«Очередная молодая жена», — отметила женщина с улыбкой.

Иван Краско испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В начале 2023 года он перенес инсульт и неоднократно попадал в больницу. Кроме того, актер заметно похудел и признался, что стал плохо видеть из-за отслоения сетчатки.

Ранее мы писали, что народный артист потерял интерес к жизни. Он признался, что обессилел и с трудом может ходить. Как рассказал Краско, у него проблемы с ногами, беспокоят сосуды. Кроме того, после инсульта, по словам артиста, у него в голове произошло «короткое замыкание». Все это расстраивает мужчину.