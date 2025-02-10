Сердце пока свободно: выяснилось, чем занимается брат номинированного на «Оскар» Юры Борисова

Номинированный на «Оскар» актер Юра Борисов — не единственный ребенок в семье. У него есть младший брат Владислав. Молодой человек также решил связать свою жизнь с кинематографом.

22-летний Владислав не кичится звездным родством, но постоянно шутит в соцсетях над популярностью Юры и делает мемы с его участием. Братья дружат — они проводят время вместе и поддерживают связь, сообщает Super.

Младший брат звезды «Аноры» — творческая личность. Он окончил Московский институт кино и телевидения. Сейчас работает коммерческим режиссером и снимает короткометражки. Пока Владислав не обрел широкую славу, но активно делает первые шаги в кинематографе.

Судя по социальным сетям, у Владислава нет девушки. Сердце юноши, в отличие от семейного Юрия, пока свободно.

23 января выяснилось, что Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за картину «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Бороться за эту награду с ним будут: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Церемония вручения премии «Оскар-2025» состоится 2 марта.

Ранее актер Сергей Городничий прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар». Коллега актера не понимает, почему он попал в шорт-лист премии.